La poudre a parlé à Kourou

Visiblement, les performances attendues ont été atteintes, et aucune anomalie n’a été détecté au cours de ce tir au banc de 135 secondes.

Reporté à deux reprises les 12 et 13 juillet, le premier essai grandeur nature du P120C est finalement intervenu dans la matinée du 16 juillet, depuis le BEAP (Bâtiment d’essai des propulseurs à poudre) du Centre spatial guyanais .

Six cents paramètres étudiés.

Dérivé du P80 , qui équipe le premier étage de Vega , il contient 142 t de propergol et s’impose dorénavant comme le plus gros moteur à propergol solide bobiné construit d’une seule pièce au monde (devant…. le P80).

Le P120C (C pour Common – commun, en anglais) est le moteur qui doit équiper le premier étage du lanceur Vega C , à partir de fin 2019, ainsi que les étages d'accélération à poudre (EAP) des deux versions d’ Ariane 6 , à partir de mi-2020.

Lundi matin au Centre spatial guyanais, le propulseur commun aux futurs lanceurs européens Ariane 6 et Vega C a effectué avec succès son premier tir au banc.

