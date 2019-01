La Poste prolonge avec ASL Airlines France

ASL Airlines France et le Groupe La Poste renouvellent leur partenariat pour le transport de courrier et de fret express en France jusqu'en 2023.

Les neuf Boeing 737-300/400 cargos d'ASL Airlines France vont continuer de transport du courrier et du fret express pour le compte du Groupe La Poste jusqu'en 2023. Les deux partenaires viennent en effet de renouveler une nouvelle fois un contrat qui les lie depuis 2000. ASL Airlines France assure également le transport de passagers au moyen d'un parc de six Boeing 737-700. Une double activité qui fait la particularité d'ASL Airlines France qui a transporté 712 000 passagers en 2017 et 38 600 tonnes de fret en 2017.