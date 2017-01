La Pologne reçoit ses premiers missiles JAASM

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Tous les missiles de croisières devraient être livrés d'ici 2019. Le missile de croisière est une capacité militaire de première importance et permet le bombardement à longue portée de cibles fortement protégées, tout en restant à distance de sécurité. Un signal important, non caché, envers Moscou. Varsovie, inquiète des agissements russes, est dorénavant capable de bombarder son flanc ouest.

La Pologne a reçu son premier lot de missiles de croisière made-in-USA AGM-158A Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), a annoncé le vice-ministre polonais de la Défense Bartosz Kownacki. Signé en décembre 2014, le contrat prévoit la livraison de 40 AGM-158A et la modernisation associée de la flotte de F-16C/D Block 52 polonais. La capacité opérationnelle initiale des F-16 équipés de JASSM est attendue pour le mois de mars.

