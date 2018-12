La Pologne réceptionne deux hélicoptères Black Hawk et en commande un troisième

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Quelques jours plus tôt, le 20 novembre, PZL annonçait avoir reçu une commande de la part du quartier général de la police pour un troisième exemplaire du S-70i Black Hawk. La livraison de cet appareil supplémentaire est attendue pour mars 2019.

Le 30 novembre, PZL a annoncé avoir remis à la police polonaise deux hélicoptères S-70i Black Hawk. Commandés en mai dernier, ces Black Hawk participent à la modernisation des moyens aériens de la police polonaise. Ces hélicoptères multi-rôles seront notamment employés pour la conduite de mission de lutte contre le terrorisme. Les deux S-70i ont été produits directement en Pologne, par PZL. Dans le cadre du contrat, l'entreprise devra également assurer la formation des pilotes et mécaniciens polonais au cours des prochains mois.

PZL a annoncé que deux hélicoptères Black Hawk destinés à la police polonaise avaient été livrés et qu'un troisième appareil avait été commandé.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.