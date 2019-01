La Pologne prend la tête de la Baltic Air Policing

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Enfin, « en mars et en avril, un détachement de F-16 de l'armée de l'air portugaise sera déployé sur la base aérienne de Malbork, en Pologne, dans le cadre des mesures de réassurance de l'OTAN », rapporte l'Alliance.

En parallèle, l'armée de l'air allemande viendra soutenir les moyens polonais et continuera de mobiliser des Eurofighter depuis la base aérienne d'Amari, en Estonie. L'Allemagne soutenait déjà la Belgique lors de la dernière rotation. Des Eurofighter avaient ainsi été déployés en septembre 2018. Les cinq chasseurs allemands resteront mobilisés jusqu'à la fin avril.

