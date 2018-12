La Pologne commande quatre avions d'entraînement M-346

La Pologne a commandé auprès de Leonardo quatre avions d'entraînement M-346.

Leonardo a annoncé le 14 décembre avoir reçu une commande de la part de la Pologne pour quatre avions d'entraînement M-346. La Pologne exerce une option, évaluée à 130 M€, comprise dans un contrat passé en mars 2018. Ce dernier prévoyait la fourniture de quatre M-346 livrables d'ici 2020.

Outre la vente de quatre nouveaux aéronefs, ce contrat comprend également le soutien des appareils et la modernisation de la flotte de M-346 d'ores et déjà en service au sein des forces polonaises, soit 8 aéronefs. La livraison des quatre M-346 récemment commandée devrait permettre une entrée en service des appareils au sein des forces aériennes polonaises d'ici le mois d'octobre 2022, qui opèrera alors 12 appareils.

Avec l'exercice de cette option, la Pologne devient le second pays, derrière l'Italie, à opérer la plus grosse flotte de M-346. A ce jour, le M-346 a été commandé par quatre Etats, à savoir l'Italie, Singapour, Israël et donc la Pologne. Un total de 76 appareils a été commandé par ces clients.