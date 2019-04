La Pologne commande des hélicoptères AW101

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Les hélicoptères AW101 permettront de doter la marine polonaise de moyens modernes, lesquels pourront être employés pour la conduite de missions de recherche et sauvetage (SAR) ou encore de lutte anti-sous-marine. Ils seront également opérés afin de conduire des missions de surveillance et pourront participer à des opérations de l'OTAN.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Commandant de Bord et OPL (H/F)

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.