La participation de l'Italie au programme Aster 30 B1NT confirmée

MBDA a annoncé, le 13 janvier 2017, la notification par l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement), le 20 décembre 2016, de l'amendement 1 du contrat B1NT (Block 1 NT). Un amendement qui encadre et donc confirme la participation de l'Italie au programme de développement de la nouvelle version du missile Aster 30 et de modernisation du système SAMP/T actuellement en service dans l’armée de l’air française et dans l’armée de terre italienne. Cette notification de l'OCCAR confirme l'accord signé en juin 2016 entre la France et l'Italie.

Les capacités du missile Aster 30 seront accrues en particulier dans le domaine de la défense anti missiles balistiques. Les missiles modernisés deviendront également polyvalents et pourront être employés aussi bien à terre qu'à bord d'un navire. Antoine Bouvier le président de MBDA rappelle que ce développement permettra "de prendre en compte la menace émergente des missiles balistiques antinavires". L'Italie prévoit d'équiper ses futurs patrouilleurs polyvalents hauturiers (PPA) du système Aster 30 B1NT.