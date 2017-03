La PAF au-dessus de Cape Canaveral

Les Alpha Jet de la Patrouille de France, actuellement en tournée américaine, ont survolé hier la base de Cape Canaveral, en Floride.

Près de 30 ans après sa dernière tournée outre-Atlantique, la Patrouille de France parcourt actuellement le ciel nord-américain, pour célébrer le centenaire de l’entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre Mondiale. Après avoir survolé New York et Washington et avant de participer à une série de démonstrations aériennes à Melbourne, Lakeland et Pensacola, huit Alpha Jet tricolores ont survolé, jeudi 29 mars, la région de Cape Canaveral, en Floride, et ses installations de lancements.

Deux invités de marque.

« Au moment où un astronaute français séjourne dans l’ISS, reconnaissance de l’excellence française dans le domaine spatial, ce vol revêt un caractère hautement symbolique , déclare l'Armée de l'Air. Il marque le lien et l’attachement qui lie les ailes françaises, et particulièrement l’armée de l’air et le domaine spatial. »

Participaient à ce vol les astronautes français Patrick Baudry et Jean-Loup Chrétien, parrains de la PAF, qui ont volé à bord de la navette spatiale américaine, respectivement en 1985 et 1997.