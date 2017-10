La nouvelle vie de l'EH "Solenzara"

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

La base de Solenzara est aussi un lieu de formation. L'EH accueille désormais l'escadrille de transformation Puma et formera ainsi tout les pilotes de la communauté Puma de l'armée de l'Air (Des appareils sont aussi déployés Outre-mer). La formation des plongeurs embarqués des hélicoptères de l'armée de l'Air est aussi en partie réalisée en Corse.

Contrairement aux Super Puma, les Puma peuvent emporter de l'armement : Mitrailleuses MAG-58 et canon de 20 mm. Les équipements ont été réceptionnés mais les équipages ne sont pas encore qualifiés. La plupart des pilotes ne sont pas issus du "Pyrénées" mais du Super Puma. Il a donc été décidé de faire monter progressivement en puissance les équipages sur leur nouvelle machine en se concentrant en priorité sur la mission principale, le Sauvetage. De la même façon, les équipages ne se sont pas encore qualifiés à l'emploi des systèmes d'auto protection de leurs Puma.

Pour accompagner cet accroissement de son parc de machines, L'EH "Solenzara" a vu son effectif passer d'une soixantaine à une centaine de personnes. L'infrastructure est aussi en cours d'adaptation. Un second hangar va être construit.

Depuis 2016, les Super Puma et Cougar de l'escadron d'hélicoptères "Solenzara" ont été progressivement remplacés par des Puma. L'occasion pour cette unité de voir ses missions évoluer.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Développeur et Expertise de Mesure sur Bancs Récepteurs/CAMPS - H/F

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.