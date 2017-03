La nouvelle premium economy d'Iberia disponible en mai

La compagnie espagnole Iberia a ouvert en janvier les réservations pour sa nouvelle "premium economy" qui sera disponible cet été. Au départ de Madrid, dès le 1er mai, la nouvelle cabine sera présente sur les dessertes de New York et Chicago. Vers l'Amérique du Sud, les dessertes de Bogota (Colombie) en mai et Mexico en juin la proposeront, cinq mois avant la date qui avait été initialement prévue. Puis ce sera au tour de la desserte de Miami en juillet et celle de Boston en août. Avant la fin de la saison estivale de 2018, la cabine intermédiaire d'Iberia sera disponible sur toutes les routes sur lesquelles opèrent les Airbus A340-600, les Airbus A330, puis la flotte d'Airbus A350 en 2018. Côté spécificités, le siège conçu par Recaro propose un pitch supplémentaire de 20% par rapport à celui qui existe en classe économique (94 cm au lieu de 78,7 cm). Sa largeur d'assise est de 48 cm et il présente 40% d'inclinaison en plus par rapport au siège de cabine inférieure. L'IFE (divertissement en vol) est fourni par Panasonic Avionics (eX3), avec des écrans HD de 12 pouces (30,5 cm).