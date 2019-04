La nouvelle jonction de l'aéroport d'Orly officiellement inaugurée

C'est aujourd'hui, le 18 avril, que le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre des Transports, Elisabeth Borne, ont inauguré le nouveau bâtiment de jonction des terminaux "ex-Orly Sud et Orly Ouest" et qui crée donc une continuité entre tous les terminaux et halls d'Orly, qui ont déjà pris depuis quelques semaines les nouvelles appellations "Orly 1", "Orly 2" (qui constituent en fait l'ancien terminal Ouest), "Orly 3" (le nouveau bâtiment de jonction) et "Orly 4" (l'ancien terminal Sud).

Le bâtiment de jonction (Orly 3) va permettre d'accueillir 8 millions de passagers supplémentaires, par rapport au trafic de 33 millions de passagers que l'aéroport sud-parisien accueille annuellement. Les compagnies affectées à Orly 3 sont les suivantes : Air France, Transavia, Air Corsica, BA Cityflyer, LEVEL et Pegasus. Les autres halls se répartissent de la manière suivante : Orly 1 (Air France, Hop, Air Malta, Alitalia, Chalair, Iberia, TAP Portugal, Vueling, Twin Jet), Orly 2 (Air Europa et easyJet) et Orly 4 (Aigle Azur, Air Algérie, Air Caraïbes, Corsair, Frenchbee, Flybe, La Compagnie, Norwegian, Royal Air Maroc, Rossiya, TUI fly, Tunisair).