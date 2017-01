La norvégienne Wideroe passe chez Embraer

Gros client de Bombardier avec pas moins de 41 turbopropulseurs Dash 8 dans ses différentes versions, la compagnie aérienne régionale norvégienne Wideroe commande passe chez le concurrent Embraer en commandant trois E190-E2 auxquels s'ajoutent des droits d'achats sur 12 exemplaires de la nouvelle famille re-motorisée du constructeur brésilien. Wideroe pourra ainsi choisir en fonction de ses besoins futurs entre des E190-E2 supplémentaires et/ou prendre des E175-E2 et/ou des E195-E2. Le montant de la commande s'élève à 873 M$, prix catalogue, si les droits d'achats se transforment en achats fermes.

Lancés au salon du Bourget de 2013, ces jets de seconde génération sont équipés de nouveaux moteurs Pratt & Whitney PurePower PW1000 dans des versions adaptées : PW1700G pour l'E175-E2 et PW1900G pour les E190/195-E2. Les E175-E2 et E190-E2 voient leur fuselage allongé, d'une et trois sections respectivement. Ils pourront ainsi prendre 80 et 120 passagers en configuration deux classes contre 76 et 100 dans leurs versions actuelles.

Embraer a également conçu deux nouvelles voilures, pour chaque modèle avec des points communs : profil plus effilé avec un surface alaire réduite mais prolongée par de nouveaux saumons d'ailes de type "raked wing" qui rappellent ceux du Boeing 787, en remplacement des ailettes marginales intégrées de la première génération.