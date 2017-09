La Norvège s'équipe de systèmes de communication TACAN

Thales a annoncé le 5 septembre avoir remporté un contrat avec la Norvège pour l'installation de nouveau système de communication. L'industriel installera 14 systèmes TACAN (Tactical Air Navigation Aids) à travers le pays.

Ces nouveaux systèmes TACAN Beacon reposent sur deux balises 553 au sol avec antenne, télécommande et systèmes de surveillance. Grâce au TACAN, les pilotes d'avions militaires possèdent une meilleure connaissance des distances, ce qui « facilitera la navigation dans les conditions climatiques difficiles », rapporte Thales. Le contrat passé entre la Norvège et Thales comprend également la formation, les pièces de rechange et la documentation.

Grâce à ces 14 systèmes, l'ensemble de l'espace aérien norvégien serait couvert. Les TACAN possèdent une portée de 80 nautiques, soit 148 km. Chaque système peut travailler avec 100 aéronefs simultanément.

Les TACAN de Thales équipent déjà 14 pays de l'OTAN.