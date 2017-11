La Norvège réceptionne ses trois premiers F-35

Le 3 novembre, les trois premiers F-35 de la Royal Norwegian Air Force sont arrivés sur la base aérienne d'Ørland. Les deux premiers appareils avaient été réceptionnés aux Etats-Unis en 2015 et avaient été suivi de deux autres en 2016.

Ces aéronefs font partie de la flotte de dix F-35 déjà remis à la Norvège. Sept restent aux Etats-Unis, sur la base aérienne de Luke, et serviront à la formation des pilotes. Au total la Royal Norwegian Air Force a passé commande pour 52 F-35 qui viendront remplacer la flotte de F-16 vieillissante. Le montant de ce contrat est estimé de 69,7 mds de couronnes norvégiennes, soit un peu plus de 7 mds d'euros. La vente comprend également les systèmes d'arme et le soutien.

Pour la Norvège, l'acquisition de ces avions de cinquième génération est une étape importante de la modernisation de leur capacité aérienne. Ils « fourniront à la Norvège la liberté et la capacité d'intervenir lors de situations critiques menaçant la souveraineté et la sécurité » du pays, décrit le Ministère de la Défense norvégienne.

Par ailleurs, des offsets sont prévus dans le cadre de la vente de ces 52 F-35. « Krongsberg, une entreprise norvégienne, développe le Joint Strike Missile qui sera intégré sur les F-35 de façon à étendre ses capacités pour les missions de guerre anti-navires », rapporte le Ministère de la Défense norvégien.