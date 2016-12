La Norvège a testé l'IRIS-T en version air-sol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Cette modification a été testé avec succès par la Norvège. Le missile a été tiré depuis un chasseur F-16, sans que plus de détails ne soient donnés.

Son poids, son diamètre, sa longueur et son centre de gravité sont identiques à ceux du AIM-9L/M Sidewinder. Ses capacités ont été accrues avec le développement d'un mode air-sol. Ce dernier permet d'engager des véhicules, des bâtiments ou des navires annonce Diehl.

L'IRIS-T est un missile optimisé à l'origine pour le combat aérien dont la production a débuté en 2005. Il peut équiper l'Eurofighter/Typhoon, le F-16, l'EF-18, le Tornado ou le Gripen. L'arme a été développé en coopération par la Grèce, l'Italie, la Norvège, l'Espagne, la Suède et l'Allemagne (qui a dirigé le programme). Il a été acquis également par l'Autriche, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud et la Thaïlande.

