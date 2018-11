La Normandie soutient les initiatives drones des étudiants de la région

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le 8 novembre, Normandie AeroEspace (NAE) a ouvert officiellement la troisième édition de son challenge Etudiants, qui « réunira une quarantaine d'étudiants, du lycée à l'école d'ingénieur en passant par les IUT » de la région. L'objectif est de les faire travailler sur des briques technologiques cruciales à l'essor des drones et VTOL , et de les accompagner dans le développement de leurs projets.

Normandie AeroEspace a lancé la troisième édition de son challenge Etudiants, visant à soutenir les jeunes talents dans le développement de projets autour de la thématique drone et véhicule à décollage vertical (VTOL).

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.