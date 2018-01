La mort de l'homme-satellite

Peu avant Noël, l'astronaute américain Bruce McCandless II est décédé. Les photos de sa sortie dans le vide avec le « MMU », le 7 février 1984, figurent parmi les plus célèbres de l’aventure spatiale.

Né le 8 juin 1937 à Boston (Massachssetts), Bruce McCandless II fut d'abord pilote de chasse et instructeur de l'US Navy avant d'intégrer en avril 1966 le cinquième groupe de la Nasa, dans le cadre du programme lunaire Apollo. A seulement 28 ans, il était le plus jeune de la promotion, mais n'effectua son premier vol spatial que 18 ans plus tard.

Entre temps, il fut notamment officier de communication (capcom) lors des missions lunaires Apollo 10, 11 et 14, entre 1969 et 1971, membre de l'équipage de soutien d'Apollo 14 et doublure de Paul Weitz, pilote du premier équipage de Skylab, en mai-juin 1973 (mission Skylab 2).

Vues iconiques.

Spécialiste de mission du vol STS 41B en février 1984, Bruce McCandless fut notamment le premier à tester le « fauteuil spatial » de la Nasa MMU (Manned Maneuvring Unit), en compagnie de son collègue Robert Stewart. S'éloignant à 97 m de la navette Challenger, sans « fil à la patte » ou « fil d’Ariane », il devint ainsi le premier « homme-satellite ». Les photos de son escapade, iconiques, restent parmi les plus reproduites de l’histoire des vos spatiaux habités.

« J'étais constamment assailli de questions et de conseils du centre de contrôle de mission : "Comment te sens-tu ? Ne vas pas trop loin…" J'ai eu finalement peu de temps pour apprécier mais c'était bien agréable d'être ainsi satellisé ! », racontait l'astronaute sur le site Cosmopif en juin 2009.

Déploiement du HST.

En avril 1990, Bruce McCandless participa, toujours comme spécialiste de mission, au vol STS 31 de la navette Discovery, qui fut consacré au déploiement du télescope spatial Hubble.

Marié, père de deux enfants et grand-père de deux petits-enfants, l'astronaute est mort le 21 décembre, à l'âge de 80 ans. Mi-octobre, il avait participé au XXXe Congrès des explorateurs de l'espace organisé à la Cité de l'Espace de Toulouse, participant notamment à plusieurs rencontres avec des écoles.