La mission Grace fête ses 15 ans sur orbite

Lancée le 17 mars 2002, initialement pour une durée de 5 ans, la mission Grace poursuit ses mesures du champ de gravité terrestre, en attendant le lancement de Grace-FO. L'Onera est associée à ces missions.

Tandis que les programmes environnementaux semblent dans le collimateur du président américain, la mission américano-allemande Grace, développée dans le cadre du programme Earth Observing System (EOS) de la Nasa, vient de fêter ses 15 ans d'activité sur orbite, en attendant sa relève, Grace-FO (Grace-Follow On).

Grace (Grace Gravity Recovery And Climate Experiment) est constituée d'un tandem de satellites (487 kg chacun), construits par Airbus Defence and Space dans son usine de Friedrichshafen, en Allemagne. Ils mesurent les variations saisonnières du champ de pesanteur de la Terre, depuis une orbite polaire haute de 500 km, séparés de 220 km. Les deux satellites, prévus pour fonctionner cinq ans, ont été lancés le 17 mars 2002 par une fusée Rokot, mise en œuvre depuis la base de Plessetsk, en Russie. Chacun est équipé d'un accéléromètre ultrasensible, qui isole les effets de l'atmosphère et du vent solaire des variations gravitationnelles. Ces accéléromètres Super Star (et leurs modèles de rechange) ont été mis au point par l'Onera, et livrés au JPL en 2001. Leurs boîtiers électroniques ont été confiés à la PME toulousaine Steel Electronique.



A suivre, Grace-FO.

Décidée en décembre 2012, Grace-FO doit succéder à la mission Grace fin 2017 ou début 2018, à l'occasion d'un lancement Iridium par SpaceX.

Toujours construits par Airbus Defence and Space à Friedrichshafen, les satellites jumeaux ont été transférés fin 2016 sur le site d'Ottobrunn, près de Munich, et subissent actuellement une série de tests opérationnels.

Après avoir fourni les deux modèles de vol des accéléromètres en janvier et février 2016, l'Onera doit encore fournir un dernier modèle de rechange d'ici le lancement. Le contrat avoisine le 11 M€.

Les mesures obtenues par les missions Grace apportent des informations essentielles pour l'étude du changement climatique, comme la fonte des glaces aux pôles, ou pour l'étude des masses d'eau souterraine.