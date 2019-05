La mise en service du CDG Express reportée à fin 2025

Ainsi en a décidé la ministre des Transports, Elisabeth Borne, suite à la communication d'un rapport le 18 avril dernier, réalisé sous la houlette du préfet de région en charge de la mission de coordination de l'ensemble des travaux prévus sur l'axe ferroviaire Nord.

Contre toute attente, notamment du gouvernement, le CDG Express ne sera donc pas mis en service à la date de Jeux Olympiques de 2024 et devra attendre la fin de l'année 2025. Ainsi en a décidé le 29 mai la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne.

"Lorsque nous avons confirmé en février la réalisation de ce projet, j'avais fixé une ligne rouge : que l'impact des travaux du CDG Express, cumulés aux nombreux autres chantiers dans la zone, ne soit pas trop pénalisant pour les voyageurs du quotidien", précise la ministre.

Le 18 avril dernier, le rapport fourni par le préfet de région chargé de la mission de coordination avait conclut à l'extrême difficulté à conduire l'ensemble des travaux dans leur programmation actuelle, c'est-à-dire pour décembre 2023. Il proposait deux scénarios : le respect de l'échéance des JO de 2024 pour le CDG Express, mais sans réaliser l'ensemble des opérations associées, ou la réduction de l'impact pour les voyageurs du quotidien et du risque pour SNCF Réseau, en repoussant la mise en service du CDG Express à fin 2025. C'est ce deuxième scénario qui a finalement été choisi par la ministre.

"S'agissant des conséquences de ce report sur les JO de 2024, nous avons demandé à la SNCF, conformément à la recommandation du rapport de mission, d'organiser en lien avec Ile-de-France Mobilités un service spécifique direct entre CDG et Paris sur le RER B durant les Jeux Olympiques", précise la ministre des Transports. Néanmoins, Elisabeth Borne réaffirme la nécessité du CDG Express. "Si nous avons décidé de nous engager, c'est parce que le CDG Express est indispensable pour Paris et l'Ile-de-France. Il sera donc réalisé et il sera mené à son terme".