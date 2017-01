La Marine reçoit son 18ème Caiman

NH Industries a livré en décembre 2016, le 18ème Caïman Marine français, révèle notre confrère Mer et Marine (lire ici). L'appareil est actuellement entre les mains du Centre d’Expérimentations Pratiques et de réception de l’Aéronautique navale (CEPA/10S). La Marine française doit recevoir au total 27 hélicoptères Caiman navalisés d'ici à 2021. Pour la première fois, le porte-avions français Charles de Gaulle avait, durant son dernier déploiement intégré un Caïman dans son groupe aérien.

Conçus à la fois pour les missions de combat (lutte anti-surface, anti-sous-marine, surveillance maritime...) et les missions de soutien (sauvetage en mer, transport opérationnel et logistique), la version navale du premier hélicoptère de série doté de commandes de vol électriques met en œuvre un véritable système d'arme. Il est doté d'un treuil de sauvetage, d'une caméra thermique (Flir), d'un sonar Flash, de bouées acoustiques Système de veille électromagnétique, de contre-mesures, d'un radar panoramique sur 360° et d'armements : Torpilles Mu-90, mitrailleuse de portière et support pour fusil de sniping...





Déployés dans de nombreuses armées, il vient de franchir le seuil des 3000 heures de vol en Afghanistan sous couleurs italiennes. NH Industries vient par ailleurs de livrer sa 300ème machine à l'Espagne.