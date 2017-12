La marine mexicaine reçoit ses derniers AS565 MBe

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Pour mener ces missions, l'AS565 MBe est muni d'un crochet de charge et d'un treuil de sauvetage pour les opérations d'hélitreuillage. Il est également livré avec quatre civières. Enfin, il est doté du système infrarouge FLIR, lui permettant d'opérer aussi bien de jour comme de nuit.

Cet hélicoptère, destiné à la marine mexicaine, est un « appareil moderne et multi-missions que nous pouvons utiliser aussi bien dans des environnements maritimes que terrestres pour une large gamme de missions, dont la recherche et le sauvetage en mer, le secours lors de catastrophes naturelles, le transport de charges ou encore pour l'évacuation médicale aérienne », a ainsi décrit l'amiral Jose Maria Garcia Macedo, le directeur général de l'aéronavale au Mexique.

Ces deux voilures tournantes viennent ainsi s'ajouter aux quatre premiers hélicoptères livrés en 2016 et aux quatre autres remis courant 2017. En effet, le Mexique avait passé commande pour 10 AS565 MBe en 2010, faisant de ce pays le premier client de cette nouvelle version du Panther.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.