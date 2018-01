La Marine italienne réceptionne son premier F-35B

Le 25 janvier, le ministère italien de la défense a annoncé avoir réceptionné le premier F-35B STVOL produit à Cameri.

La livraison de ce F-35B est une étape importante pour la Marine italienne. En effet, l'Italie n'est équipée que de porte-aéronefs sans catapultes, le Cavour et le Garibaldi. Ces bateaux permettent seulement l'utilisation d'aéronefs STVOL. Ainsi, dans le cadre du remplacement des AV-8B, seul le F-35B pouvait répondre à cette contrainte. « Les F-35A et B produits par l'Italie vont remplacer les Panavia Tornado, les AMX et les AV-8B actuellement utilisés par l'armée de l'air et la marine italiennes », rapporte ainsi le ministère italien de la Défense.

Premier F-35B produit en dehors des Etats-Unis, cet appareil, à décollage court et atterrissage vertical, vient compléter la famille des F-35 conçus sur la chaîne d'assemblage de Cameri. L'aéronef, sorti d'usine en mai dernier, doit désormais réaliser des essais en vol avant de rejoindre le Maryland pour obtenir la certification en environnement électromagnétique.

Si ce F-35B est le premier a avoir été produit à Cameri, déjà neuf F-35A sont sortis de cette chaîne d'assemblage. « Quatre d'entre eux sont stationnés à la base aérienne de Luke, en Arizona, pour le programme international de formation des pilotes, et cinq sont situés sur la base italienne d'Amendola », précise le ministère. Il est prévu que l'usine de Cameri produise encore 30 F-35B et 60 F-35A pour les forces italiennes, ainsi que 29 F-35A pour les Pays-Bas.