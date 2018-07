La lutte anti-drone selon ApolloShield

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

La société ApolloShield présentait sur Eurosatory ses systèmes de lutte anti-drone. « Développé par des experts des forces de défense israéliennes et actuellement en service dans 25 pays »...

ApolloShield exposait au sein du lab sur le salon Eurosatory. L'entreprise présentait ses solutions de lutte anti-drone, dans un contexte où les usages malveillants sont de plus en plus courants.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

TECHNICIENS DE MAINTENANCE, OPTION CELLULE ET MOTEUR

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.