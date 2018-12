La Lithuanie renouvèle son contrat Airbus HCare Infinite

La Force aérienne lituanienne vient de renouveler son contrat HCare Infinite avec Airbus Helicopters pour le MCO de ses Dauphin AS365 N3+.

Renouvellement de contrat pour Airbus Helicopters auprès de la Force aérienne lituanienne qui a décidé de poursuivre avec le service HCare Infinite proposé par Airbus Helicopters pour le MCO de ses trois Dauphin AS365 N3+. Au moment de leur entrée en service en 2015 pour des missions de recherche et sauvetage (SAR), Airbus Helicopters s'était engagé sur une garantie complète de trois ans et un taux de disponibilité d'au moins 80 %. Objectifs remplis puisque Airbus Helicopters a "largement dépassé le taux de disponibilité convenu dans le contrat d'assistance et de service HCare Infinite, atteignant une disponibilité de 97%", commente le lieutenant-colonel Antanas Matutis, commandant la base aérienne de Siauliai.