La liste noire de la Commission Européenne mise à jour

Parmi les principales nouveautés, les compagnies du Kazakhstan font leur sortie.

Le 8 décembre dernier, une nouvelle mise à jour de la liste noire des compagnies non autorisées ou autorisées partiellement à voler dans l'Union Européenne a été mise à jour. La principale nouveauté est la sortie des compagnies du Kazakhstan. Jusqu'à présent, seule Air Astana, la compagnie nationale kazakh était autorisée dans l'Union Européenne. Les compagnies SCAT et Air Almaty le sont aussi à présent, grâce aux importants d'efforts d'amélioration de la sécurité qui ont été consentis.

En revanche, trois nouveaux opérateurs font leur arrivée sur la liste des compagnies interdites : Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), et Blue Wing Airlines (Surinam).

Au total 193 compagnies sont maintenant interdites de vol dans l'Union Européenne. Six autres peuvent y voler partiellement avec un certain types d'avions seulement : Afrijet et Nouvelle Air Affaires SN2AG (Gabon), Air Koryo (Corée du Nord), Air Service Comores (Comores), Iran Air (Iran), TAAG Angola Airlines (Angola).