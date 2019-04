La Jamaïque se dote de radars Coast Watcher 100

La Jamaïque a décidé de se tourner vers Thales afin de s'équiper de radars Coast Watcher 100.

Thales a annoncé le 8 avril avoir remporté un contrat avec la force de défense jamaïcaine afin de fournir au pays des radars Coast Watcher 100, qui seront employés pour la surveillance maritime. Le contrat comprend également la fourniture de capteurs électro-optiques, de radios et d'un centre de contrôle. L'acquisition de ce type de systèmes permettra de renforcer les moyens de la Jamaïque pour la surveillance de son littoral et pour la « prévention des activités maritimes illégales », rapporte Thales.

Le radar Coast Watcher permettra à la force de défense jamaïcaine de réaliser une surveillance accrue de son espace maritime à travers la détection de cibles variées. « Ce système permet une surveillance maritime avancée, avec des capacités optimales de détection et de poursuite de cibles rapides et manoeuvrantes, évoluant dans des environnements difficiles (haute mer, pluie, etc) ainsi que des cibles aériennes volant à basse altitude », détaille l'industriel français.

Désormais chargée de fournir des systèmes radars pour l'environnement maritime, Thales a d'ores et déjà contribué au renforcement des moyens de surveillance de la Jamaïque avec l'installation de radars et de centres de contrôle dédiés à la gestion de l'espace aérien.