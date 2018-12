La Hongrie commande des hélicoptères Airbus H225M

La Hongrie a passé une commande auprès d'Airbus pour se doter d'hélicoptères multi-rôles H225M Caracal.

Airbus a annoncé, le 14 décembre, avoir reçu une commande provenant de la Hongrie et portant sur 16 hélicoptères multi-rôles H225M Caracal équipés du système HForce. Le contrat notifié à Airbus repose également sur le soutien des appareils et la formation du personnel. Le montant de cette vente n'a pas été révélé, de même que la date de livraison estimée des 16 H225M Caracal.

Le H225M Caracal a été acquis par la Hongrie dans le cadre du programme Zrinyi 2026. Celui-ci vise à la modernisation des forces hongroises. Ces appareils permettront à la Hongrie de conduire un « large panel de missions comprenant le transport de troupes, la recherche et le sauvetage au combat ou encore les opérations spéciales », a détaillé le Ministère des Armées. « Les forces hongroises pourront s'appuyer sur le tandem H145M/H225M qui leur permettra de couvrir de façon économique un large spectre de missions militaires – du transport utilitaire, transport de troupes, sauvetage au combat, jusqu'aux missions d'attaque légères », a, de son côté, déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.

Avec cette commande, la Hongrie devient de le 9ème client du H225M Caracal. Actuellement 88 exemplaires sont en service, lesquels ont d'ores et déjà réalisé plus de 100 000 heures de vol.

Ce contrat a été salué par le Ministère des Armées français, qui rappelle l'importance d'une telle commande pour la concrétisation de l'Europe de la Défense et pour le développement de l'interopérabilité et de synergies entre les forces européennes. Ce dernier point est d'autant plus vrai que l'armée de l'air française opère le H225M Caracal depuis 2006.