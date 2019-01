La furtivité du drone nEUROn à l'essai avec des Eurofighter

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Rappelons que le nEUROn est le fruit d'un programme européen ayant impliqué Dassault Aviation pour la France, Leonardo pour l'Italie, Saab pour la Suède, Airbus pour l'Espagne, Hellenic Aerospace Industry pour la Grèce et RUAG pour la Suisse.

Dans le cadre de cette campagne, un détachement du centre logistique d'armement et d'expérimentation espagnol (CLAEX) comprenant deux chasseurs Eurofighter Typhoon s'est rendu à Istres. La furtivité du nEUROn a été ainsi put être testée face aux capteurs du Typhoon : radar à balayage mécanique CAPTOR, système optronique IRST et missile air-air IRIS-T.

Le démonstrateur de drone de combat nEUROn participe à une quatrième campagne d'essais concernant sa furtivité et baptisée « Low Observability ». Celle-ci a impliqué des Typhoon espagnols.

