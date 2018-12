La France commande trois ravitailleurs Airbus A330 MRTT

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Trente-quatre A330 MRTT ont d'ores et déjà été livrés à travers le monde. L'Australie, le Royaume-Uni, les Emirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Singapour et la Corée du Sud ont ainsi réceptionné le ravitailleur. Au total, 60 commandes fermes ont été enregistrées par Airbus.

Les A330 MRTT français, qui seront opérés par les FAS (forces aériennes stratégiques), seront intégrés au sein de la composante aéroportée de dissuasion nucléaire. Outre leur capacité de ravitaillement, ces appareils peuvent « être aménagés de multiples façons et transporter jusqu'à 272 passagers. En version d'évacuation sanitaire, ils peuvent emporter le module de soin intensif français « Morphée » ainsi que dix patients et 88 passagers », détaille Airbus.

Airbus a annoncé le 13 décembre avoir reçu une commande de la part de la DGA pour trois ravitailleurs A330 MRTT supplémentaires. Ces appareils s'ajoutent aux neuf ravitailleurs d'ores et déjà commandés, dont le premier exemplaire a été livré en octobre dernier. Ce contrat constitue « la troisième et dernière tranche d'un contrat pluriannuel signé en 2014 par le Ministère de la Défense », rapporte Airbus. La réception des 11 prochains A330, y compris les trois venants d'être commandés, devrait s'effectuer d'ici fin 2023. Le calendrier a ainsi été accéléré à la demande des armées françaises. Il était initialement prévu que les livraisons puissent s'étendre jusqu'en 2025. Par ailleurs, trois appareils supplémentaires devraient être commandés dans les prochaines années par le Ministère des Armées. En effet, la LPM 2019-2025 a fixé une cible de 15 appareils pour 2030.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.