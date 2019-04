La force aérienne belge recrute

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour attirer les candidats, la Composante Air compte également sur l’attrait des nouvelles plateformes qui l’équiperont dans les prochaines années : NH-90 (déjà en service), A-400M (dès 2020) et F-35 (dès 2023).

La première équipe est baptisée solo display F-16, avec le commandant-pilote Stefan Darte "Vador" en tant que pilote qui démontrera en tant qu’ambassadeur pour la Composante Air belge, la manœuvrabilité et la puissance du F-16 MLU à travers toute l’Europe. Les Red Devils, une équipe composée de quatre Marchetti SF-260, fournira un bel échantillon d’acrobaties aériennes. La vitesse est certes bien moindre que celle d’un F-16, mais la manœuvrabilité exceptionnelle des appareils permet des manœuvres en formation particulièrement spectaculaires. Enfin, la troisième équipe consistera en un hélicoptère A-109 dont les manœuvres aériennes régaleront un large public.

La Composante Air de la Défense belge cherche des candidats pilotes - mais aussi d'autres profils: mécaniciens, controleurs aériens ... - dont le nombre diminue régulièrement depuis plusieurs années. Afin de susciter des vocations, elle a ainsi mis en place un programme de démonstrations à travers 3 équipes qui sillonneront la Belgique et l’Europe tout au long de l’été. La Défense rappelle d’ailleurs que ses portes sont ouvertes aux candidats issus des pays de l’Union européenne. Elle compte d’ailleurs dans ses rangs plusieurs français pilotes de F-16 ou d’hélicoptères.

