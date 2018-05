La Fondation des Oeuvres Sociales de l’Air (FOSA) organise un meeting de l’air® sur la base aérienne 105 d’Evreux-Fauville le 16 et le 17 juin 2018.

La FOSA est un organisme d’entraide et de solidarité à but non lucratif. Reconnue d’utilité publique depuis 1937, elle a pour mission de porter assistance au personnel de la Direction Générale de l’Aviation Civile, de Météo France et de l’Armée de l’Air ainsi qu’à leur famille lorsqu’ils sont

en difficulté à la suite d’un « accident de la vie ».



La FOSA soutient aujourd’hui plus de 300 orphelins et centaine de familles et de blessés en opérations. La FOSA a également pour but d’encourager les vocations aéronautiques. Les « meetings de l’air® » répondent à cet objectif en constituant une source indispensable de revenus.



Soutenez la famille de l’aéronautique en participant à un meeting de l’air ou en faisant un don à la fondation !

http://fosa.fr/meetingdelair/