La famille Boeing 777 dépasse les 2 000 ventes

Lancée au milieu des années 90, la famille Boeing 777 s'est depuis déclinée en plusieurs modèles avec un appareil phare, le Boeing 777-300ER, et les nouveaux 777X.

Avec plusieurs commandes enregistrées sur le dernier mois de l'année 2018, la famille Boeing 777 vient de franchir le cap très symbolique des 2 000 ventes fermes depuis le lancement du premier modèle, le Boeing 777-200 au milieu des années 90, suivi par le Boeing 777-300. A fin novembre 2018, la famille totalisait 1 988 ventes fermes. Vendus à 140 exemplaires, les deux premiers modèles seront très vite développés dans une version à rayon d'action étendu, les Boeing 777-200ER et 777-300ER qui seront un véritable "carton" technologique et commercial avec un total de 1 259 exemplaires vendus fermes à ce jour. Mais, la vedette reste le Boeing 777-300ER, la Cadillac du ciel, qui totalise 837 ventes à lui tout seul, soit 42% du total des ventes de toute la famille 777. Boeing continue de capitaliser sur le 777 avec le lancement des 777-8 et 777-9 qui ont enregistré à ce jour 326 ventes fermes.