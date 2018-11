"La DGA a commandé 567 missiles air-air Mica Nouvelle Génération (NG)", cette semaine dans Air et Cosmos magazine.

Cette semaine dans Air&Cosmos magazine :

• A la Une : Missiles, le Mica fait sa mue.

• Défense : qualification du pod Talios de Thales pour le Rafale F3-R

• Transport aérien : Qatar Airways "en délicatesse" avec Oneworld

• Drones : les drones selon Skydrone

• Espace : itw de Jean-Marie Bockel, Président du GPE (Groupe Pour l'Espace des élus français)

• Entreprises et marchés : Saft alimentera l'astromobile ExoMars

• Contenu PREMIUM de cette édition 2618 d'Air et Cosmos : le satellitier détaillé d'octobre 2018 - une exclusivité Air&Cosmos.

