La Défense belge va récupérer des NH-90

Trois des quatre appareils livrés entre 2013 et 2015, ne disposaient pas de certaines fonctionnalités faisant partie de la configuration finale, clôturée en 2017. Ils ont été renvoyés chez le constructeur Airbus pour installer ces fonctionnalités, dans le cadre de travaux de retrofit. Le retrait des Sea King reste prévu pour début 2019.

Alors que la flotte de NH-90 belge est actuellement clouée au sol, laissant les missions de sauvetage en mer aux vénérables Sea King, le Défense belge pourrait récupérer quelques appareils plus vite que prévu. Un des quatre appareils sera ainsi de retour d’entretien vers la mi-février alors qu’un autre devrait rejoindre la Belgique en mars après une remise à niveau par le constructeur. Les deux derniers appareils devraient quant à eux être de nouveau disponibles à l’automne 2018 et début 2019.

