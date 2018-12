La déclaration d'Amsterdam soutient le développement de la mobilité des drones

A l'occasion de l'Amsterdam Drone Week, la Commission Européenne, accompagnées d'institutions et d'entreprises, ont signé la déclaration d'Amsterdam. Celle-ci entend soutenir les initiatives visant à favoriser la mobilité des drones en Europe.

La représentation en France de la Commission Européenne a annoncé le 29 novembre l'adoption de la déclaration d'Amsterdam par la Commission, les autorités nationales et européennes et plusieurs entreprises du secteur. Cette déclaration « vise à assurer une circulation sûre, sécurisée et respectueuse de l'environnement des drones en Europe », détaille la représentation française.

