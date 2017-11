La date du premier vol du Falcon Heavy se précise

Depuis plusieurs mois, SpaceX promettait l'entrée en service de son nouveau lanceur avant la fin de l'année. Deux dates précises et visiblement tenables circulent désormais.

L'information s'est répandue deux jours après la seizième mission de l'année d'un Falcon 9 : SpaceX viserait le 29 décembre pour le lancement inaugural de son lanceur lourd Falcon Heavy, qui interviendra depuis le Centre spatial Kennedy (Floride).

Un premier essai statique du Falcon Heavy aurait lieu à peine le 15 décembre et, si besoin, pourrait être suivi d'un second essai, cinq jours plus tard. Il s'agira alors de mettre à feu en même temps 27 moteurs Merlin 1D, puisque le Falcon Heavy est équipé pour son décollage de trois premiers étages de Falcon 9...

Charge utile encore inconnue.

Pour ce vol inaugural, jugé à haut risque par Elon Musk lui-même, on ne connait pas encore la charge utile ni le type d'orbite visée. On sait en revanche que le premier étage central sera neuf, tandis que les deux propulseurs d'appoint auront déjà été « éprouvés en vol ».

D'une masse de 1 421 t au décollage, Falcon Heavy mesure 70 m de haut pour un diamètre de 11,6 m avec ses deux étages latéraux. Il a été conçu pour placer 63,8 t sur orbite basse ou 26,7 t sur orbite de transfert géostationnaire. Jusqu'à l'arrivée du Space Launch System de la Nasa, il deviendra le lanceur opérationnel le plus puissant du monde.

A terme, il devra être exploité depuis le pas de tir SLS-40 de la base de Cape Canaveral.