La Darpa investit 2 Md$ dans l'intelligence artificielle

La Darpa a annoncé avoir débloqué une enveloppe de 2 Md$ qui sera investie dans l'intelligence artificielle. L'agence américaine souhaite ainsi soutenir le développement de cette technologie, laquelle participe activement aux moyens de défense.

Les 2 Md$ financés par la Darpa seront utilisés au sein du programme « AI Next ». Outre le développement d'intelligence artificielle, les projets soutenus par ce programme visent à permettre aux ordinateurs contenant l'IA de s'adapter à l'évolution des situations auxquelles ils seront confrontés. « Avec AI Next, nous réalisons plusieurs investissements cherchant à transformer les ordinateurs. Ils ne seront plus seulement des outils spécialisés mais de véritables partenaires dans la résolution des problèmes », rapporte ainsi le Docteur Steven Walker, à la tête de la Darpa. L'objectif est donc bel et bien de permettre aux machines d'analyser leurs environnements et le contexte dans lesquels sont réalisés les missions opérationnelles. L'intelligence artificielle doit être développée afin de permettre aux ordinateurs de « détecter de nouvelles situations et environnements et ainsi de s'y adapter », ajoute le directeur de l'agence.

Plus de 20 programmes sont ainsi soutenus par la Darpa dans le champ de l'intelligence artificielle. Cela couvre aussi bien le développement des capacités d'IA que la protection des systèmes et leur résistance aux attaques cyber. Les innovations réalisées dans ce domaine permettront de soutenir les forces armées dans leurs engagements opérationnels et de les accompagner dans la conduite de leurs missions.

Au fur et à mesure du temps, les technologies ont permis d'éloigner les soldats du champ de bataille ou tout du moins de moins les exposer aux dangers qu'ils peuvent y rencontrer. « Incorporer ces technologies au sein de systèmes militaires qui collaboreront avec les soldats permettra de faciliter les prises de décisions » sur le terrain, détaille ainsi la Darpa. Grâce aux technologies de Machine Learning, les IA permettront d'avoir une meilleure visualisation de la situation et d'identifier des cibles et objectifs parfois complexes, tout en renforçant la sécurité des opérations.