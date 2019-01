La Côte d'Ivoire commande un C295

La Côte d'Ivoire a commandé un avion de transport C295 d'Airbus.

Airbus Defense and Space a annoncé le 21 janvier avoir remporté un nouveau contrat en Côte d'Ivoire. La défense ivoirienne a ainsi décidé de se doter d'un avion de transport C295. L'acquisition de cet appareil permettra aux forces armées ivoiriennes de développer leur capacité de projection. Selon Airbus Defence and Space, le C295 sera parfaitement adapté à la Côte d'Ivoire et à son environnement ; l'appareil ayant déjà fait ses preuves en Afrique sud-saharienne.

Avec ce nouveau contrat, la Côte d'Ivoire devient le 28ème pays à se doter de C295. Ce nouveau contrat s'ajoute aux 91 appareils d'ores et déjà vendus en Afrique par Airbus. « La flotte de C295 s'étoffe notamment en Afrique du Nord et de l'Ouest, où ont été enregistrées 35 commandes émanant de l'Egypte, d'Algérie, du Ghana et du Mali », rapporte l'industriel.

Les forces armées qui emploient des C295