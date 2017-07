La Corée du Sud réceptionne son deuxième hélicoptère S-92

Le 27 juin 2017, la Corée du Sud a reçu son deuxième hélicoptère S-92 produit par Sikorsky. Il viendra renforcer les activités du premier S-92 dans les missions de Search and Rescue (SAR).

Ce jour-là une cérémonie a eu lieu en Corée du Sud afin d'accueillir l'appareil. Toutefois ce nouveau S-92 n'entrera pas tout de suite en service. Les membres d'équipages seront d'abord formés en Corée. Les garde-cotes pourront voler sur la voilure tournante d'ici la fin de l'année.

Le premier S-92 est entré en service en Corée du Sud en 2014. Principalement assigné à des missions de recherche et sauvetage et au transport médical d'urgence, l'appareil a déjà cumulé 850 heures de vol. Cette voilure tournante est capable d'emporter jusqu'à 19 personnes.

Le S-92 de Sikorsky est très apprécié pour les missions SAR. Il est également utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour les gisements en mer, pour des missions de surveillance des frontières et des côtes, pour le sauvetage d'urgence, l'aide humanitaire et le secours suite aux catastrophes naturelles.

Depuis 2004, Lockheed Martin a livré plus de 275 S-92 à plus de 150 clients internationaux répartis dans 25 pays. En mai 2016, cette flotte a atteint le million d'heures de vol.