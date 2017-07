La Corée du Nord aurait réussi un tir de missile balistique intercontinental

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Donald Trump a réagit à cette démonstration de puissance nord-coréenne, qui intervient le jour de la fête d'indépendance aux Etats-Unis. Il a twitté, comme à son habitude, en dénonçant l'attitude de Kim-Jong Un. Il a également appelé la Corée du Sud, le Japon et la Chine à réagir avec fermeté.

Avec cet essai, la Corée du Nord estime avoir franchi une étape supplémentaire dans son programme nucléaire . Le régime a fait savoir que « la République démocratique populaire de Corée est une puissance nucléaire disposant d'un missile balistique intercontinental qui peut frapper n'importe quelle région dans le monde avec des armes atomiques et cherchera à maintenir la paix et la stabilité de la péninsule coréenne en mettant fin aux menaces de guerre atomique des Etats-Unis ».

D'après le Ministère de la Défense japonais, l' ICBM aurait été lancé depuis la côte est nord-coréenne et serait tombé dans la zone économique exclusive japonaise.

Selon l'agence de presse sud-coréenne, qui reprend l'annonce du régime de Pyongyang, le missile « a atteint les eaux ciblées en mer de l'Est avec précision après avoir volé pendant 39 minutes ». Selon l'Académie des sciences de Défense nationale de Corée du Nord , l' ICBM aurait atteint une altitude de 2 802 km. La Corée du Sud estime qu'il aurait parcourut une distance d'environ 930 km.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Ingénieur(e) Développement Logiciel et Mesures pour bancs de tests - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.