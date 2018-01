La coopération franco-britannique renforcée

A l'occasion du sommet franco-britannique du 18 janvier dernier, les deux pays ont annoncé le renforcement de leur coopération. Plusieurs mesures ont été prises dans le domaine de la Défense, visant à faire perdurer leur relation.

Le Président Emmanuel Macron, accompagné de la Ministre des Armées, Florence Parly, et du Ministre des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, a rencontré Theresa May afin de définir de nouveaux axes de coopération. Dans la continuité des accords de Lancaster House de 2010, la France et le Royaume-Uni ont défini des actions concrètes à mener.

Dans un premier temps, dans le cadre des mesures de l'OTAN, la France et le Royaume-Uni vont renforcer leur soutien militaire. Ainsi, dès 2019, le Président Macron s'est engagé à soutenir les forces brintanniques en Estonie, visant à dissuader les actions de la Russie. Le Royaume-Uni y engagera des groupements tactiques.

Dans le cadre de la relation bilatérale France – Royaume-Uni, Londres a décidé d'apporter un soutien plus conséquent à l'opération Barkhane. Si l'armée britannique y a déjà déployé des avions de transport et participe à la formation des forces du Sahel, notamment à travers l'EUTM Mali, ce sont désormais des Chinook qui seront mobilisés pour appuyer des forces françaises.

En parallèle, un forum de discussion dédié à la coopération franco-britannique devrait également voir le jour. « La création d'un conseil ministériel de Défense franco-britannique permettra l’émergence d'un forum permanent et régulier au sein duquel la coopération en matière de Défense entre le Royaume-Uni et la France pourra être discutée par les ministres de la Défense », explique le MoD britannique.

Malgré le brexit, le Royaume-Uni restera engagé dans plusieurs initiatives européennes, telles que l'EII (European Intervention Initiative). Ce cadre vise à développer la coopération des Etats européens lors des déploiements militaires dans un pays membres de l'UE. E Macron et T May ont également rappelé l'importance de la participation britannique dans les projets de recherche menés à l'échelle européenne.