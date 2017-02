La composante air belge formera ses pilotes aux Etats-Unis

La composante air belge va progressivement se désengager des programmes de formation des pilotes militaires menés en partenariat avec la France. L'agence de presse Belga annonce en effet la décision de la Belgique de former ses pilotes de combat aux Etats-Unis à partir de 2019. Il s'agit d'une solution intermédiaire qui sera appliquée dans le cadre de l'OTAN. Les pilotes en formation seront envoyés à l'Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) au Texas.

Depuis 2004, la France et la Belgique ont mutualisé en partie la formation de leurs pilotes. Les futurs pilotes de chasse des deux nations sont formés sur la base aérienne de Cazaux dans le cadre de "l'Advanced Jet Training School" (AJeTS) qui met en oeuvre une flotte conjointe d'Alpha Jet modernisés français et belges. Les pilotes de transport et d'hélicoptères belges passent également, respectivement par Avord et Dax.

La Belgique a prévu de retirer du service ses Alpha-Jet 1B fin 2018. L'armée de l'Air continuera, elle, a opérer ses Alpha Jet modernisés sur la base de Cazaux. Par contre les Alpha Jet basés à Tours seront progressivement retirés du service tout comme les Epsilon basés à Cognac. Les futurs pilotes de chasse français seront formés sur des Pilatus PC-21 dans le cadre d'un contrat passé avec Babcock (Programme Fomedec).

Selon Belga, cette décision de former les pilotes belges aux Etats-Unis ne présage pas du choix du successeur du F-16. Cinq appareils sont en lice pour remplacer les Fighting Falcon de la composante air : le F-35 Lightning II, le F/A-18 E/F Super Hornet, le Rafale F3R français, le JAS 39 Gripen E/F et l'Eurofighter.