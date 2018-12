La Compagnie ouvrira en mai prochain des vols Nice-New York

Le transporteur aérien La Compagnie, qui opère depuis plus de quatre ans des vols 100% classe affaires entre Paris et New York, poursuit son développement avec l'ouverture d'une ligne au départ de Nice-Côte d'Azur. Dès le 6 mai prochain et jusqu'en octobre, la Compagnie desservira une liaison Nice-New York (Newark) en direct jusqu'à 5 fois par semaine. Les autres jours de la semaine, les passagers pourront bénéficier du partenariat de la Compagnie avec Worldwide by easyJet, et voler vers New-York, via Paris-Orly.

Les vols seront exploités en Boeing 757-200, équipés de 74 sièges-lits inclinables à 180°, équipés de Ipad Pro individuels pour le divertissement en vol et des prises de courant pour utiliser leurs propres appareils. "L'ouverture de cette ligne entre Nice et New York est une nouvelle étape de notre développement après 4 ans d'opération. C'est aussi, pour les voyageurs entre ces deux villes, et même au-delà, la possibilité de bénéficier de plus de choix à leur disposition. Nous espérons ainsi contribuer à la démocratisation de la classe affaires entre Nice et New York", commente Jean-Charles Périno, directeur commercial et marketing de La Compagnie.

La Compagnie opérera du jeudi au lundi au départ de Nice. Le premier vol atterrira à Nice le lundi 6 mai à 13h50 et décollera pour New York à 18h15. A noter que la Compagnie recevra son premier A321neo fin avril. Un deuxième appareil entrera en flotte au cours de l'année 2019 et les 757-200 sortiront parallèlement.