La Compagnie commande deux Airbus A321neo pour 2019

Le transporteur est pour l'instant la seule compagnie française à avoir commandé cet avion.

Changement important annoncé pour la flotte de la Compagnie. Cette dernière vient d'annoncer qu'elle avait pris commande de deux appareils Airbus A321neo configuré en "100% affaires" pour remplacer les actuels Boeing 757. Les deux avions devraient arriver en flotte au début de l'année 2019. Pour autant les Boeing 757 devraient encore être conservés quelques temps, notamment pour opérer des vols saisonniers.

"Depuis le rapprochement avec XL Airways, il y a moins d'un an, nous travaillons sur l'optimisation de la performance de la Compagnie. L'acquisition des ces A321neo, plus modernes et plus efficaces que les 757 actuels, etait essentielle pour accélérer le développement de la Compagnie et nous permettre de nous inscrire durablement sur le marché", a ainsi déclaré Laurent Magnin, PDG de la Compagnie dans un communiqué.

Suite à la suspension des vols au départ de Londres suite à la décision du Brexit, la Compagnie, qui a transporté 40 000 passagers depuis janvier 2017, a rapatrié ses vols à Paris et opère depuis le 26 mars 2017 deux vols quotidiens entre Paris CDG1 et New York/Newark.