La commissaire Bienkowska réclame une vision pour l’Europe spatiale

Le 23 janvier à Bruxelles, la commissaire polonaise a encouragé une approche européenne du New Space, et espère que l’Europe spatiale va se doter d’une vision « attrayante ».

La onzième conférence annuelle sur la stratégie spatiale européenne, organisée sous le patronage de l’Union européenne, se tient les 22 et 23 janvier au palais Egmont de Bruxelles, en Belgique.

Elle a été ouverte par la commissaire polonaise Elzbieta Bienkowska (marché intérieur, l'industrie, l’entreprenariat et PME).

La commissaire, en poste depuis novembre 2014, a clairement indiqué qu’une « course » était en train de se jouer autour des infrastructures orbitales (essentielles pour les télécommunications, le transfert de données, l’Internet des objets et le haut débit), et que l’Europe devait absolument y participer.

Elle a également encouragé une « approche européenne » du New Space.

Elle a surtout formulé le vœu que l’Europe se donne une grande vision, « en tant que deuxième puissance mondiale spatiale », alors que la Chine veut aller sur la Lune et que les États-Unis réfléchissent à des missions martiennes.

Un discours « très inspirant ».

« Le moment est venu pour l’Europe de se réunir et de décider de ce que nous voulons, encourage Elzbieta Bienkowska. Nous devrions trouver quelque chose en Europe qui serait vraiment attrayant pour nos citoyens, et qui alimenterait intérêts et argent […]. J'entends certains parler d'une société orbitale : pourquoi pas ? J'entends d'autres personnes cibler la Lune et le village lunaire : pourquoi pas ? J'entends aussi que l'Europe devrait avoir la capacité de faire des vols spatiaux habités et ne pas dépendre d'autrui : oui ! »

Le discours a aussitôt été jugé « très inspirant » sur Twitter par Jean-Yves Le Gall, qui assistait à la conférence à plusieurs titres : président du Cnes, président du Conseil d’administration de l’Agence spatiale européenne et président de la Fédération internationale d’astronautique (IAF).

L’intégralité du discours de Elzbieta Bienkowska est disponible sur le site de la Commission européenne.