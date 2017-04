La commande polonaise de Patriot se précise

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme polonais « Wisla ». Avant d'être conclu, il devra être approuvé par les institutions américaines et notamment par le congrès.

Les batteries seront dotées de radars à 360 degrés et du missile ICBS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System). Les deux premiers modèles de batteries ne seront toutefois pas équipés du radar, qui sera ajouté par la suite.

Entamées en 2015, les négociations entre Washington et Varsovie à propos de 8 batteries Patriot se poursuivent. La Pologne a précisé ses intentions, notamment pour ce qui est de la compensation industrielle et du transfert de technologies. Sur ce dernier point, l'importateur aurait demandé à Raytheon que cela représente au moins 50% du montant du contrat. Cela bénéficierait à Polska Grupa Zbrojeniowa, partenaire majeur de l'industriel américain en Pologne.

