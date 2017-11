La Chine signe pour 300 Boeing

La China Aviation Suppliers Holding, la centrale d'achats d'avions du gouvernement chinois, s'est engagée sur la commande de 300 Boeing.

La visite d'Etat du président des Etats-Unis en Chine s'est traduite par un engagement de la China Aviation Suppliers Holding Co. (CASC) sur la commande de 300 Boeing dans un mixte non précisé de moyen-courriers et de long-courriers. La signature s'est faite en présence de Donald Trump et du président chinois, Xi Jinping. La valeur du contrat est de plus de 37 Md$, prix catalogue. Cela devrait donc logiquement se traduire pour Boeing par de nouvelles ventes en Chine de Boeing 737 MAX, de 787 et de 777-8 et 777-9.