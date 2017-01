La Chine reçoit ses premiers Su-35

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 25 décembre, la Chine a reçu ses quatre premiers chasseurs russes multi-rôles de dernière génération Sukhoi Su-35. Ils sont arrivés sur la base aérienne de Cangxian dans la province de Hebei, au centre de formation et d'évaluation de l'armée de l'air chinoise. Le contrat a été signé en novembre 2015 entre les deux pays pour l’acquisition de 24 chasseurs multi-rôle russes. Le contrat est estimé à 2 milliards de dollars et devrait être exécuté dans les 3 années qui viennent.

