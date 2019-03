La Chine commande 300 Airbus

C'est le plus gros contrat enregistré dans toute l'histoire d'Airbus après celui d'Indigo Partners et le plus gros contrat jamais passé par la Chine auprès du constructeur européen.

La visite d'Etat du président chinois Xi Jinping en France a été l'occasion de la signature d'un futur contrat portant sur pas moins de 300 avions Airbus se répartissant en 290 Airbus A320neo et 10 A350 XWB. Le plus gros contrat jamais enregistré dans l'Histoire d'Airbus après celui d'Indigo Partners et le plus gros contrat jamais passé par la Chine auprès du constructeur européen. Les compagnies aériennes chinoises exploitent d'ores et déjà près de 1 730 avions Airbus dont 17 A350 XWB et 1 455 des familles A320. Géré par la China Aviation Supplies Holding Co, la centrale d'achats de l'Etat chinois en matière d'aéronautique, ce futur contrat débouchera vers une distribution des appareils commandés auprès des différents transporteurs du pays. En novembre 2017, le fonds d'investissements Indigo Partners avait signé pendant le Salon de Dubaï une commande pour 430 moyen-courriers Airbus se répartissant entre quatre compagnies aériennes différentes dont Wizz Air, Volaris et Frontier Airlines. En 2011, American Airlines avait passé commande pour 460 avions d'un seul coup mais répartie entre Airbus et Boeing.